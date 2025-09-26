Spazio Niko Romito a Roma si conferma tra le eccellenze italiane del caffè e della bakery

Un nuovo, prestigioso riconoscimento arricchisce il percorso di Spazio Niko Romito a Roma, in Piazza Verdi. In occasione della presentazione della guida Bar d'Italia 2026 a cura del Gambero Rosso, il locale si è visto confermare il titolo di Miglior Bar del Lazio, con l'attribuzione delle ambite 3 Tazzine e 3 Chicchi, massimo punteggio per l'eccellenza nella proposta caffè e bakery. A ritirare il premio, in rappresentanza della proprietà, è stata Elena Calì, che ha sottolineato l'impegno costante di tutto il team nel coniugare qualità, innovazione e rispetto della tradizione italiana: «Questo riconoscimento ci riempie di orgoglio.

