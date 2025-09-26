Spartaco Verlicchi La Pigna accusa | I gestori hanno un debito Tari di oltre 7mila euro
La lista civica La Pigna continua a insistere sul caso del centro sociale Spartaco. La consigliera comunale Veronica Verlicchi stavolta denuncia "il mancato versamento della Tari da parte dei gestori del Centro Sociale Spartaco per il periodo 2019-2024".Secondo gli accertamenti de La Pigna ci. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: spartaco - verlicchi
Spartaco, Verlicchi (La Pigna): "Incendi e degrado. Costi di ripristino siano addebitati ai vecchi gestori"
Gestione Spartaco, Verlicchi (La Pigna): "Giunta pronta a riconsegnarlo a chi lo ha ridotto al degrado"
Veronica Verlicchi. . La nostra Emily Tassinari ci racconta il suo progetto a sostegno di tutti coloro i quali si ritrovano ad assistere un familiare gravemente malato e che oggi, di fatto, sono lasciati a loro stessi. Un progetto, quello di Emily, che nasce dalla sua lu - facebook.com Vai su Facebook
“Le pigne cadono” Una breve decostruzione degli attacchi della lista civica “La Pigna” contro il C.S.A. Spartaco - “In questo piccolo resoconto cerchiamo di smontare le principali argomentazioni utilizzate dalla lista civica “La Pigna” per legittimare un ipotetico sgombero del C. Si legge su ravennawebtv.it