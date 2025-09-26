Spartaco Verlicchi La Pigna accusa | I gestori hanno un debito Tari di oltre 7mila euro

Ravennatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La lista civica La Pigna continua a insistere sul caso del centro sociale Spartaco. La consigliera comunale Veronica Verlicchi stavolta denuncia "il mancato versamento della Tari da parte dei gestori del Centro Sociale Spartaco per il periodo 2019-2024".Secondo gli accertamenti de La Pigna ci. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: spartaco - verlicchi

Spartaco, Verlicchi (La Pigna): "Incendi e degrado. Costi di ripristino siano addebitati ai vecchi gestori"

Gestione Spartaco, Verlicchi (La Pigna): "Giunta pronta a riconsegnarlo a chi lo ha ridotto al degrado"

Spartaco, Verlicchi (La Pigna) accusa: "I gestori hanno un debito Tari di oltre 7mila euro"

spartaco verlicchi pigna accusa“Le pigne cadono” Una breve decostruzione degli attacchi della lista civica “La Pigna” contro il C.S.A. Spartaco - “In questo piccolo resoconto cerchiamo di smontare le principali  argomentazioni utilizzate dalla lista civica “La Pigna” per legittimare un ipotetico sgombero del C. ravennawebtv.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Spartaco Verlicchi Pigna Accusa