Sparò con il fucile all’orsa Amarena | rinviato a giudizio per uccisione di animale con l’aggravante della crudeltà
Aveva ucciso a colpi di fucile l’orsa Amarena, uno dei simboli del Parco nazionale d’Abruzzo, il 31 agosto 2023 alla periferia di San Benedetto dei Marsi ( L’Aquila ). Ora Andrea Leombruni è stato rinviato a giudizio dal Tribunale di Avezzano con l’accusa di uccisione di animale, aggravata dalla crudeltà. L’udienza dibattimentale è stata fissata per il 19 gennaio 2026 alle ore 9. L’esemplare di orso bruno marsicano, specie protetta, morì poco dopo essere stato colpito davanti all’abitazione di Leombruni, mentre aveva con sé due cuccioli dei quali subito dopo si persero le tracce. Alla conclusione dell’ indagine preliminare, nell’estate 2024, gli atti dell’inchiesta riportavano che l’uomo non solo aveva ucciso Amarena, ma “sparando ad altezza d’uomo, ha agito con crudeltà, volta anche a eliminare i due cuccioli che si trovavano con l’animale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: spar - fucile
All'interno del fucile usato per uccidere Charlie Kirk sono state trovate munizioni con slogan pro-transgender e antifascisti. È sconvolgente vedere come chi parla di tolleranza e diritti possa scegliere la violenza per contrastare gli avversari politici. Chi lotta paci - facebook.com Vai su Facebook
Il sangue di Amarena l’orsa-star dell’Abruzzo uccisa da un allevatore:“Ho fatto una scemenza” - SAN BENEDETTO DEI MARSI (L’Aquila) — Un colpo di fucile, uno solo, e l’orsa dal pelo grigio scuro, piuttosto grande per la razza, alza un verso al cielo. Segnala repubblica.it
Orsa Amarena uccisa da un unico colpo di fucile, ma in passato le avevano già sparato - Roma, 6 settembre 2023 – L'orsa Amarena è stata uccisa da un solo colpo di fucile calibro 12 che ha perforato i polmoni. Da quotidiano.net