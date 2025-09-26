Sparò con il fucile all’orsa Amarena | rinviato a giudizio per uccisione di animale con l’aggravante della crudeltà

Aveva ucciso a colpi di fucile l’orsa Amarena, uno dei simboli del Parco nazionale d’Abruzzo, il 31 agosto 2023 alla periferia di San Benedetto dei Marsi ( L’Aquila ). Ora Andrea Leombruni è stato rinviato a giudizio dal Tribunale di Avezzano con l’accusa di uccisione di animale, aggravata dalla crudeltà. L’udienza dibattimentale è stata fissata per il 19 gennaio 2026 alle ore 9. L’esemplare di orso bruno marsicano, specie protetta, morì poco dopo essere stato colpito davanti all’abitazione di Leombruni, mentre aveva con sé due cuccioli dei quali subito dopo si persero le tracce. Alla conclusione dell’ indagine preliminare, nell’estate 2024, gli atti dell’inchiesta riportavano che l’uomo non solo aveva ucciso Amarena, ma “sparando ad altezza d’uomo, ha agito con crudeltà, volta anche a eliminare i due cuccioli che si trovavano con l’animale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

