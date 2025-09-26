Spari dei libici su Sea Watch Adesso basta mettere in pericolo chi salva vite stop agli accordi

Repubblica.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A colpire è stata una delle motovedette che l’Italia ha regalato alla Libia. I naufraghi erano a bordo di una run away boat, del tutto simile a quella filmata da Repubblica durante la missione su Mediterranea. 🔗 Leggi su Repubblica.it

