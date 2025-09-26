Sparano fuochi d' artificio in mezzo alla strada e bloccano il traffico | Scena indegna

Scoppi, fumo e fontane di luce. A Bresso (Milano) qualcuno ha esploso all'improvviso alcuni fuochi d'artificio in mezzo alla strada, bloccando il traffico. L'episodio è avvenuto nella serata di giovedì 25 settembre, in via Veneto. Quattro minuti di scoppi e circolazione bloccata, con i passanti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: sparano - fuochi

Buongiorno a tutti, ho visto che domenica 14 ci saranno i fuochi d'artificio Da dove li sparano? É possibile vederli anche dall' altra sponda visto che l isola sarà colma di gente? - facebook.com Vai su Facebook

Sai perché i fuochi d’artificio vengono associati alla droga? La risposta ti lascerà senza parole - L'esplosione di fuochi d'artificio è spesso collegata al traffico di droga, i motivi sono piuttosto sorprendenti ... Scrive temporeale.info

La vigilia di Santa Croce si chiude con i fuochi d’artificio sotto la pioggia - Ed è iniziata, quella copiosa, quando era stato appena dato il via allo spettacolo pirotecnico di fine Luminara. Secondo luccaindiretta.it