Arezzo, 26 settembre 2025 - L’ex ct a ruota libera. Luciano Spalletti si racconta in un libro e non si sottrae alle domande sul Napoli capolista e sulla Nazionale che ha lasciato tre mesi fa. Al Festival del Calcio di Arezzo ha presentato l’autobiografia “Il paradiso esiste. ma quanta fatica” scritto insieme al giornalista Giancarlo Dotto, in un confronto pubblico sul calcio italiano. Un viaggio tra memoria personale, bilanci di carriera e riflessioni sul futuro, con lo sguardo rivolto alla serie A e all’Italia. Con il suo stile diretto, Spalletti alterna emozioni intime e analisi tecniche, rispondendo anche alle domande più delicate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Spalletti: "L'Italia mi martella nella testa. Allegri da scudetto, Chivu un big"