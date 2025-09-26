Spalletti | L’Italia mi martella nella testa Allegri da scudetto Chivu un big

Sport.quotidiano.net | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 26 settembre 2025 - L’ex ct a ruota libera. Luciano Spalletti si racconta in un libro e non si sottrae alle domande sul Napoli capolista e sulla Nazionale che ha lasciato tre mesi fa. Al Festival del Calcio di Arezzo ha presentato l’autobiografia “Il paradiso esiste. ma quanta fatica” scritto insieme al giornalista Giancarlo Dotto, in un confronto pubblico sul calcio italiano. Un viaggio tra memoria personale, bilanci di carriera e riflessioni sul futuro, con lo sguardo rivolto alla serie A e all’Italia. Con il suo stile diretto, Spalletti alterna emozioni intime e analisi tecniche, rispondendo anche alle domande più delicate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

spalletti l8217italia mi martella nella testa allegri da scudetto chivu un big

© Sport.quotidiano.net - Spalletti: “L’Italia mi martella nella testa. Allegri da scudetto, Chivu un big”

In questa notizia si parla di: spalletti - italia

Spalletti ammette: «L’addio all’Italia? Mi toglie il sonno, non mi passa! La colpa è mia, non mi priverei mai di Bastoni, Barella e Dimarco. A loro ho detto una cosa»

Spalletti tormentato: “Nell’ultimo ritiro prima di Norvegia-Italia sono successe cose inaspettate”

Il dramma di Spalletti, la rivelazione è devastante: l’Italia incredula

spalletti l8217italia martella testaSpalletti: “L’Italia mi martella nella testa. Allegri da scudetto, Chivu un big” - “Gennaro è stato bravo soprattutto nella seconda partita: ha fatto bene anche dal punto di vista tattico. Come scrive sport.quotidiano.net

spalletti l8217italia martella testaSpalletti: “L’esperienza con l’Italia mi sta martellando ancora forte in testa” - A distanza di qualche mese, Luciano Spalletti è tornato a parlare del percorso compiuto da Commissario Tecnico dell’Italia. Si legge su gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Spalletti L8217italia Martella Testa