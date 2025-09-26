Spalletti | Italia? Non è andata come volevo Estero? Non lo so deve…

Pianetamilan.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex allenatore della Nazionale Italiana, Luciano Spalletti, ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo futuro e sull'esperienza in azzurro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

spalletti italia non 232 andata come volevo estero non lo so deve8230

© Pianetamilan.it - Spalletti: “Italia? Non è andata come volevo. Estero? Non lo so, deve…”

In questa notizia si parla di: spalletti - italia

Spalletti ammette: «L’addio all’Italia? Mi toglie il sonno, non mi passa! La colpa è mia, non mi priverei mai di Bastoni, Barella e Dimarco. A loro ho detto una cosa»

Spalletti tormentato: “Nell’ultimo ritiro prima di Norvegia-Italia sono successe cose inaspettate”

Il dramma di Spalletti, la rivelazione è devastante: l’Italia incredula

spalletti italia 232 andataSpalletti: “L’esperienza con l’Italia mi sta martellando ancora forte in testa” - A distanza di qualche mese, Luciano Spalletti &#232; tornato a parlare del percorso compiuto da Commissario Tecnico dell’Italia. Come scrive gianlucadimarzio.com

spalletti italia 232 andataSpalletti: “L’Italia mi martella nella testa. Allegri da scudetto, Chivu un big” - “Gennaro &#232; stato bravo soprattutto nella seconda partita: ha fatto bene anche dal punto di vista tattico. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Spalletti Italia 232 Andata