Spalletti | Italia? Non è andata come volevo Estero? Non lo so deve…
L'ex allenatore della Nazionale Italiana, Luciano Spalletti, ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo futuro e sull'esperienza in azzurro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: spalletti - italia
Spalletti ammette: «L’addio all’Italia? Mi toglie il sonno, non mi passa! La colpa è mia, non mi priverei mai di Bastoni, Barella e Dimarco. A loro ho detto una cosa»
Spalletti tormentato: “Nell’ultimo ritiro prima di Norvegia-Italia sono successe cose inaspettate”
Il dramma di Spalletti, la rivelazione è devastante: l’Italia incredula
Nazionale, Spalletti: "L'esperienza con l'Italia mi martella ancora forte in testa" #SkySport #Spalletti - X Vai su X
?Spalletti: "L'Italia mi martella in testa, sono nella fase del dolore acuto" - facebook.com Vai su Facebook
Spalletti: “L’esperienza con l’Italia mi sta martellando ancora forte in testa” - A distanza di qualche mese, Luciano Spalletti è tornato a parlare del percorso compiuto da Commissario Tecnico dell’Italia. Come scrive gianlucadimarzio.com
Spalletti: “L’Italia mi martella nella testa. Allegri da scudetto, Chivu un big” - “Gennaro è stato bravo soprattutto nella seconda partita: ha fatto bene anche dal punto di vista tattico. Si legge su msn.com