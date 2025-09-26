Spal tanti giocatori di D non bastano per vincere
A 34 anni, Alessandro Marongiu (nella foto in biancazzurro con Davide Marchini) ha deciso di prendersi una pausa dal calcio giocato. Dopo aver contribuito in maniera determinante alla promozione in Eccellenza della Comacchiese, l’attaccante ha messo da parte le scarpette ma non le ha ancora appese al chiodo. Anzi, non ci sarebbe da stupirsi se tra qualche mese scegliesse di tornare protagonista sul campo. Naturalmente ancora con la maglia rossoblù agli ordini di mister Candeloro, col quale lavora nei panni di collaboratore tecnico. "Avevo deciso di fermarmi al termine della scorsa stagione – confessa Marongiu –, e mi sto impegnando in questa nuova veste. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: spal - tanti
X Martiri volta pagina: "Vogliamo crescere". Tanti volti nuovi e nessun rimpianto post Spal
Dopo la sconfitta all'esordio contro il Fratta Terme l'Ars et Labor riesce a riscattarsi vincendo di misura in Romagna contro lo Young Santarcangelo davanti a tantissimi tifosi spallini accorsi per sostenere Iglio e compagni - facebook.com Vai su Facebook
"Spal, tanti giocatori di D non bastano per vincere" - Il monito dell’ex Alessandro Marongiu, oggi collaboratore a Comacchio "L’Eccellenza è un campionato meno tecnico e premia più l’agonismo". Riporta sport.quotidiano.net
Spal, mediana da serie D. Sei giocatori per tre posti - Presentando la squadra che ha costruito, il direttore sportivo Antenucci ha confessato di aver prestato particolare attenzione alla composizione della batteria dei centrocampisti. Da ilrestodelcarlino.it