Spaccio di droga dalla comunità di accoglienza tre giovani nei guai Sequestrata anche una pistola

Nella serata di ieri, 25 settembre 2025, i Carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio che ha portato a arresti, denunce e sequestri.Tre giovani di nazionalità tunisina, un 21enne e due 17enni, sono stati fermati. 🔗 Leggi su Casertanews.it

