Spaccio di crack e reazione violenta | arrestato dai carabinieri
Un 33enne originario del Senegal è stato arrestato dai carabinieri della stazione di San Teodoro e Scali per spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato sorpreso nella zona della Maddalena a vendere droga ed è stato bloccato e trovato in possesso di quattro grammi di crack. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Caso crack, il sindaco di Bologna si appella allo Stato: “Collaboriamo contro lo spaccio”
Rieti, arrestato 19enne tunisino per spaccio di crack a Roma
Crack piaga dei vicoli di Genova, l’appello degli abitanti: “Piano anti-spaccio e più aiuti ai fragili”
A #Palermo dilaga lo spaccio di crack: a farne uso ragazzi sempre più giovani. “Mio figlio è morto di overdose a 19 anni.” Le parole di un papà al nostro inviato. #Tg1 Lorenzo Santorelli - facebook.com Vai su Facebook
Spaccia crack in Bolognina, preso per la seconda volta con 40 dosi addosso - L’uomo, nigeriano, irregolare sul nostro territorio e con numerosi precedenti specifici, è stato fermato dai poliziotti in via Zampieri all’angolo con via di Vincenzo ... ilrestodelcarlino.it scrive
Crack, Lepore rilancia: "Spaccio in Bolognina, dinamiche mafiose" - In Bolognina "assistiamo a comportamenti inaccettabili", che "possiamo tranquillamente definire mafiosi", quando si parla di spaccio di crack. Da ilrestodelcarlino.it