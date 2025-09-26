Spaccio di crack e reazione violenta | arrestato dai carabinieri

Un 33enne originario del Senegal è stato arrestato dai carabinieri della stazione di San Teodoro e Scali per spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato sorpreso nella zona della Maddalena a vendere droga ed è stato bloccato e trovato in possesso di quattro grammi di crack. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

