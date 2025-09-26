Spaccio di cocaina doppio arresto a Nettuno

Nettuno, 26 settembre 2025 – I carabinieri della Stazione di Nettuno, a conclusione di un mirato servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato in flagranza di reato un 22enne e un 52enne del posto, già noti alle forze dell’ordine, poiché gravemente indiziati del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari, durante un’attività di osservazione in una via residenziale della città, hanno notato il più giovane dei due occultare una busta nel soffitto di un androne di una palazzina popolare, prelevata, poco dopo, dal secondo soggetto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it