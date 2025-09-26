Spacciava droga nel frusinate arrestato in Calabria il killer del carabiniere Azzolino

Frosinonetoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Palmi hanno eseguito a Sant’Eufemia d’Aspromonte un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria – Ufficio Esecuzioni Penali, nei confronti di Rocco D’Amato, 49enne originario di Palmi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: spacciava - droga

Fermato dai carabinieri: a 15 anni spacciava droga in bici

L'insospettabile pensionato che spacciava droga: in casa una centrale per il confezionamento

Spacciava droga a Piazza Kennedy: arrestato 38enne gambiano

spacciava droga frusinate arrestatoDroga nascosta nel frigorifero ma i cani poliziotto la fiutano: arrestato pregiudicato catanese - Trovati diversi panetti di sostanza stupefacente presumibilmente del tipo hashish per un totale di 570 grammi, posti sotto sequestro per le successive determinazioni da parte dell’Autorità Giudiziaria ... lasicilia.it scrive

spacciava droga frusinate arrestatoSpazzino arrestato per spaccio: in casa aveva cocaina e 38mila euro - Un uomo di 38 anni, operatore ecologico nel Comune di Giugliano, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di droga ai fini di spaccio a Grumo ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Spacciava Droga Frusinate Arrestato