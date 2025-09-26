Spacciava droga nel frusinate arrestato in Calabria il killer del carabiniere Azzolino

Frosinonetoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Palmi hanno eseguito a Sant’Eufemia d’Aspromonte un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria – Ufficio Esecuzioni Penali, nei confronti di Rocco D’Amato, 49enne originario di Palmi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: spacciava - droga

Fermato dai carabinieri: a 15 anni spacciava droga in bici

L'insospettabile pensionato che spacciava droga: in casa una centrale per il confezionamento

Spacciava droga a Piazza Kennedy: arrestato 38enne gambiano

spacciava droga frusinate arrestatoSpaccio di droga: arrestato Rocco D’Amato. I reati commessi anche in Ciociaria - Il sacrificio del maresciallo Azzolina, insignito alla memoria della Medaglia di Bronzo al Valor Militare, è tutt’oggi ricordato e onorato ogni anno dai carabinieri della provincia reggina, a ... Segnala ciociariaoggi.it

Jesi, trovato con l'hashish e la cocaina in tasca: in casa ne ha ancora e due bilancini, arrestato - Trovato con l'hashish e la cocaina in tasca: in case ne ha ancora e due bilancini, arrestato. Secondo corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Spacciava Droga Frusinate Arrestato