Spacciava droga nel frusinate arrestato in Calabria il killer del carabiniere Azzolino

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Palmi hanno eseguito a Sant’Eufemia d’Aspromonte un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria – Ufficio Esecuzioni Penali, nei confronti di Rocco D’Amato, 49enne originario di Palmi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: spacciava - droga

Fermato dai carabinieri: a 15 anni spacciava droga in bici

L'insospettabile pensionato che spacciava droga: in casa una centrale per il confezionamento

Spacciava droga a Piazza Kennedy: arrestato 38enne gambiano

Un cittadino gambiano di 29 anni fermato in pieno centro mentre spacciava droga nei pressi del monumento della Resistenza. Grazie al lavoro delle forze dell’ordine continua la lotta senza tregua allo spaccio: sei arresti tra Pesaro e Fano in meno di un mese. - facebook.com Vai su Facebook

Spaccio di droga: arrestato Rocco D’Amato. I reati commessi anche in Ciociaria - Il sacrificio del maresciallo Azzolina, insignito alla memoria della Medaglia di Bronzo al Valor Militare, è tutt’oggi ricordato e onorato ogni anno dai carabinieri della provincia reggina, a ... Segnala ciociariaoggi.it

Jesi, trovato con l'hashish e la cocaina in tasca: in casa ne ha ancora e due bilancini, arrestato - Trovato con l'hashish e la cocaina in tasca: in case ne ha ancora e due bilancini, arrestato. Secondo corriereadriatico.it