Sp83 ‘Polenta’ a Bertinoro aggiudicati i lavori di ripristino

Ora c’è anche la ditta che eseguirà i lavori sulla Sp83 ‘Polenta’ a Bertinoro: la Provincia ha, infatti, aggiudicato i lavori di ripristino delle frane e dei piani viabili della strada al Coir - Consorzio Imprese Romagnole, che ha indicato come ditta esecutrice l’ Impresa Mattei – Lavori Edili e Stradali. L’intervento ha un valore di 1,4 milioni e riguarda la sistemazione di due tratti attualmente interessati da fenomeni franosi. Nel primo, compreso tra il km 6,900 e il km 7,000 è previsto il rivestimento della scarpata di monte della strada con rete antierosione. Nel secondo, tra il km 5,471 e il km 5,560, si procederà con la ricostruzione della carreggiata stradale (corsia di valle) nel tratto franato mediante la realizzazione di una palificata di micropali con sottostante struttura di riempimento con massi e tiranti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

