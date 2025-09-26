Da qualche tempo in Italia e in Europa si parla di sovranità tecnologica e digitale. Due termini che non sono interscambiabili, ma complementari: la sovranità tecnologica si focalizza sulla capacità di sviluppare e produrre le tecnologie critiche come hardware, software, intelligenza artificiale; la sovranità digitale invece riguarda il controllo su dati, infrastrutture e servizi digitali, assicurando che siano soggetti alle leggi e alla governance del proprio territorio e non dipendano da attori stranieri. Temi di fondamentale importanza visto il continuo sviluppo tecnologico che stiamo vivendo e che impattano notevolmente diversi settori strategici (da quello economico alla difesa) di tutti i Paesi, Italia compresa. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sovranità tecnologica: la strada italiana