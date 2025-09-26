Sovranità tecnologica | la strada italiana
Da qualche tempo in Italia e in Europa si parla di sovranità tecnologica e digitale. Due termini che non sono interscambiabili, ma complementari: la sovranità tecnologica si focalizza sulla capacità di sviluppare e produrre le tecnologie critiche come hardware, software, intelligenza artificiale; la sovranità digitale invece riguarda il controllo su dati, infrastrutture e servizi digitali, assicurando che siano soggetti alle leggi e alla governance del proprio territorio e non dipendano da attori stranieri. Temi di fondamentale importanza visto il continuo sviluppo tecnologico che stiamo vivendo e che impattano notevolmente diversi settori strategici (da quello economico alla difesa) di tutti i Paesi, Italia compresa. 🔗 Leggi su Tpi.it
La #Tech Diplomacy sta evolvendo, unendo Stati, aziende e società civile per garantire sicurezza, resilienza e #sovranità digitale. Può questa nuova forma di cooperazione tecnologica diventare un pilastro della #diplomazia tradizionale?
Al Carmine, il capo di Stato maggiore dell'Esercito, Masiello, e l'ex ambasciatore Benassi. «Non abbiamo ancora la percezione del rischio, serve una sovranità tecnologica europea. Se gli Usa lasciano la Nato sarà un problema»
Sovranità tecnologica: la strada italiana - A testimoniare quanto sia alto il rischio per la nostra sicurezza sono i numeri: nel 2024 l'Italia ha infatti subito il 10% degli attacchi cyber globali.