Sovraffollamento e cimici nel carcere di Monza La rabbia del sindacato | Costretti a lavorare con il 38% di agenti in meno e il 79% di reclusi in più

Monza, 26 settembre 2025 – Una situazione esplosiva, un sovraffollamento insostenibile e “una infestazione da cimici endemica”. Benvenuti alla casa circondariale di via Sanquirico a Monza. Ieri l’ispezione è stata effettuata dal segretario generale di Uilpa Polizia Penitenziaria, Gennarino De Fazio. Arrivato appositamente da Roma e accompagnato dal segretario regionale Domenico Benemia, che proprio a Monza lavora. I numeri . I numeri sono impietosi: “736 detenuti, di cui 250 affetti da patologie mentali, allocati in 411 posti disponibili, infestazione endemica da cimici da letto impossibile da debellare anche per la promiscuità delle brande da campeggio aggiunte in molte celle per ricavare il 3° posto letto, 279 agenti in servizio di cui oltre 110 impiegati in compiti diversi dalla sorveglianza dei detenuti, quando ne sarebbero necessari almeno 450, assistenza sanitaria e psichiatrica carente e, quest’ultima, addirittura assente per 3 giorni a settimana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sovraffollamento e cimici nel carcere di Monza. La rabbia del sindacato: “Costretti a lavorare con il 38% di agenti in meno e il 79% di reclusi in più”

