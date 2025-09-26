Sottoscritto l' accordo per l' ingresso del Fondo Nazionale Strategico Banca del Fucino SpA e Quinto Giro Investimenti SRL nel capitale sociale di Consorzi Agrari d' Italia SpA

In data odierna è stato sottoscritto un accordo di investimento tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., per conto del comparto Fondo Nazionale Strategico ("FNS") del patrimonio destinato Patrimonio Rilancio, B.F. S.p.A. ("BF"), Banca del Fucino S.p.A. ("BdF"), Quinto Giro Investimenti s.r.l. ("QG"), Consorzi Agrari d'Italia S.p.A. ("CAI"), Consorzio Agrario dell'Emilia S.c.r.l. (il "Consorzio Emilia"), Consorzio Agrario del Nord-Est S.c.r.l. (il "Consorzio Nord-Est"), Consorzio Agrario del Tirreno S.c.r.l. (il "Consorzio Tirreno"), Consorzio Agrario di Siena S.c.r.l. (il "Consorzio Siena"), Società Consortile Consorzi Agrari S.

