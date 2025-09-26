la sostituta di erin lindsay in chicago pd: un nuovo personaggio con caratteristiche simili. Da quando Sophia Bush ha lasciato il cast di Chicago PD dopo otto anni, i fan si sono chiesti quale fosse la figura che avrebbe preso il suo posto. La serie, parte del più ampio universo One Chicago, ha sempre puntato a sviluppare approfonditamente i propri personaggi, creando dinamiche complesse e coinvolgenti. Con l’arrivo della stagione 13, NBC ha introdotto una nuova protagonista che sembra condividere molte delle qualità dell’iconica Erin Lindsay. il profilo della nuova arrivata: eva imani. Eva Imani, interpretata da Arienne Mandi, si presenta come una figura forte e determinata, molto vicina al carattere di Erin Lindsay nei primi anni di Chicago PD. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Sostituzione di erin lindsay nel cast di chicago pd dopo 8 anni