Sostanze illegali negli smalti la Finanza sequestra 500 flaconi
La Guardia di Finanza di Pordenone ha eseguito un'operazione di controllo finalizzata alla tutela della salute pubblica e della sicurezza dei consumatori, culminata nel sequestro di oltre 500 flaconi di smalti e gel per unghie risultati non conformi alla recente normativa comunitaria in materia. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Smalti tossici, sequestrati mille flaconi: otto denunciati a Vigevano, Mortara e Garlasco - Manicure fuori legge, sequestrati circa 1000 flaconi di smalti e gel per unghie contenenti una sostanza ritenuta potenzialmente pericolosa per la salute ... Scrive laprovinciapavese.gelocal.it
Sequestrati dalla guardia di Finanza di Como 170 flaconi di smalti per unghie pericolosi - I militari delle Fiamme gialle del Gruppo Como hanno proceduto al controllo di un centro estetico di Fino Mornasco gestito da un cittadino di origine straniera ... Si legge su varesenews.it