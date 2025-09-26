Sostanze illegali negli smalti la Finanza sequestra 500 flaconi

Pordenonetoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Guardia di Finanza di Pordenone ha eseguito un'operazione di controllo finalizzata alla tutela della salute pubblica e della sicurezza dei consumatori, culminata nel sequestro di oltre 500 flaconi di smalti e gel per unghie risultati non conformi alla recente normativa comunitaria in materia. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

