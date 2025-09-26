SOS Impresa Avellino e Carabinieri alleanza rinnovata per la legalità
Avellino, 26 settembre 2025 – Un incontro all’insegna del dialogo e della collaborazione quello avvenuto nel pomeriggio di oggi presso la sede di SOS Impresa Avellino – Rete per la Legalità, dove il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Angelo Zito, ha fatto visita per un. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
