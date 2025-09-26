Sorteggio Six Kings Slam 2025 | esordio ‘comodo’ per Sinner poi Djokovic
E’ stato svelato nella giornata di ieri il tabellone dell’edizione 2025 del torneo d’esibizione denominato Six Kings Slam di tennis: a Riad, in Arabia Saudita, l’ azzurro Jannik Sinner, detentore del titolo, dovrà iniziare dai quarti di finale, dove incontrerà l’ ellenico Stefanos Tsitsipas. Il vincitore di questa sfida approderà in semifinale, dove ad attenderlo ci sarà il serbo Novak Djokovic, vincitore di 24 Slam e per questo ammesso di diritto al penultimo atto. Dall’altro lato del tabellone, invece, si affronteranno nei quarti di finale il tedesco Alexander Zverev e lo statunitense Taylor Fritz. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: sorteggio - kings
The Six Kings Slam Draw is Out! Who Will Take the Trophy This Year After Jannik Sinner’s Win in Riyadh? #SixKingsSlam #JannikSinner #Tennis #Riyadh #TennisChampions #NextGenTennis #GrandSlam - facebook.com Vai su Facebook
Sorteggio Six Kings Slam 2025: esordio ‘comodo’ per Sinner, poi Djokovic - E' stato svelato nella giornata di ieri il tabellone dell'edizione 2025 del torneo d'esibizione denominato Six Kings Slam di tennis: a Riad, in Arabia ... Lo riporta oasport.it
Perché Sinner giocherà un turno in più di Alcaraz al Six Kings Slam 2025: tabellone da sei giocatori - Dal 15 al 18 ottobre si giocherà a Riad, in Arabia Saudita, l'edizione 2025 del Six Kings Slam di tennis, ricco torneo d'esibizione che prevede la ... Come scrive oasport.it