Sorrentino | Secondo me sta volta gioca Milinkovic-Savic

Chi gioca tra Meret o Milinkovic Savic? Questo è uno dei dubbi di Antonio Conte in vista di Milan-Napoli. Il parere di Stefano Sorrentino. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Sorrentino: “Secondo me sta volta gioca Milinkovic-Savic”

In questa notizia si parla di: sorrentino - secondo

Ettore Alessandro Sorrentino è stato colpito con un corpo contudente. Le ferite secondo gli inquirenti sono compatibili con le mazzette da muratore rinvenute nel box auto. Trovata e ispezionata la vettura noleggiata dalla vittima - facebook.com Vai su Facebook

Sorrentino: “Secondo me sta volta gioca Milinkovic-Savic” - Questo è uno dei dubbi di Antonio Conte in vista di Milan- Lo riporta msn.com

Sorrentino esalta Politano: "Al momento è l'esterno più forte in Italia" - Stefano Sorrentino, ex portiere, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, proiettandosi al prossimo match tra Milan e ... Da tuttonapoli.net