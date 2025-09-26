Sorpreso davanti a un negozio a tentare di rubare un monopattino uomo nei guai

Un uomo di 39 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia carabinieri di Ferrara, per la tentata rapina di un monopattino. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 25 settembre.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayTutto ha avuto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

