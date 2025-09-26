sorprese in tavola i prodotti altoatesini che non ti aspetti

’Ci sono uova di quaglia, funghi esotici, tofu e latte d’avena. Un paniere di prodotti ’al passo con i tempi’ che mai ci si aspetterebbe di trovare in una delle terre in cui tradizione e autenticità giocano un ruolo fondamentale. L’Alto Adige si scopre oggi terra di innovazione anche a tavola. A sorpresa? Forse sì, o forse no. Anche perché il senso di modernità – a queste latitutidini – si sposa sempre con una base culturale che ha nel passato la propria linfa vitale. C’è la terra, e l’amore per la stessa di chi la abita, alla base di tutto. Dalla terra, da questa terra, tutto è possibile costruire, creare, realizzare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

