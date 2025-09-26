Sorpresa | a piazza Plebiscito spunta un nuovo concerto Ma da Scampia | Portate eventi qui
Tempo di lettura: 3 minuti Sorpresa: a Piazza Plebiscito spunta il concerto numero 15 del mese di settembre. Ma non rientra tra quelli promossi dal Comune, nell’ambito della rassegna “Napoli Città della Musica – Live Festival 2025”. Infatti stavolta l’evento è gratuito, ed è annunciato dal Comitato Nazionale Neapolis 2500, istituito dai ministeri degli Affari Esteri e della Cultura. Il 29 settembre (ore 21) andrà in scena “Napoli Musa Live”, per celebrare il venticinquesimo centenario della fondazione della città. Tra i partecipanti anche Gigi D’Alessio. Lo stesso protagonista di appena sette concerti al Plebiscito, tra il 19 e il 28 settembre. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
