Sorbolo scontro auto-scooter | un ferito grave al Maggiore

Un grave incidente si è verificato a Sorbolo Mezzani, in via Marconi, dove oggi pomeriggio un’auto e uno scooter si sono scontrati poco dopo le 14, provocando un ferito che adesso si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Maggiore. Sul posto il 118, intervenuto per prestare i soccorsi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Scontro auto-scooter a Sorbolo a Levante, tre feriti: uno è in gravi condizioni - X Vai su X

Scontro auto-scooter a Sorbolo: un ferito grave - Immediati i soccorsi del 118, che hanno trasportato un ferito al pronto soccorso del Maggiore ... Secondo gazzettadiparma.it

Scontro auto-scooter a Sorbolo a Levante, tre feriti: uno è in gravi condizioni - Il bilancio è di tre feriti, due di media gravità e uno, ricoverato al Maggiore, in gravi condizioni. Lo riporta gazzettadiparma.it