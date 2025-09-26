Sopralluogo sotto lo svincolo di Tremestieri degrado ovunque

Messinatoday.it | 26 set 2025

Il deputato regionale Calogero Leanza e il consigliere del I Quartiere Domenico Allone hanno effettuato un sopralluogo in via Rotonda sotto lo svincolo autostradale di Tremestieri. “Abbiamo potuto constatare una situazione di grave degrado, con rifiuti - dichiara Leanza - vegetazione incolta. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

