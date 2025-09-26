Sopralluogo sotto lo svincolo di Tremestieri degrado ovunque
Il deputato regionale Calogero Leanza e il consigliere del I Quartiere Domenico Allone hanno effettuato un sopralluogo in via Rotonda sotto lo svincolo autostradale di Tremestieri. “Abbiamo potuto constatare una situazione di grave degrado, con rifiuti - dichiara Leanza - vegetazione incolta. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: sopralluogo - sotto
Sopralluogo sotto lo svincolo di Tremestieri, degrado ovunque https://ift.tt/avf8dzI https://ift.tt/QiAURpg - X Vai su X
Lungo sopralluogo della Scientifica nell’ufficio di via Zuretti 2/A. Sotto i riflettori la ricostruzione di Filippo: lo stesso giorno della morte del genitore, un uomo lo ha querelato per atti persecutori e lesioni. https://tinyurl.com/4xzbjypv - facebook.com Vai su Facebook