In un silenzio assordante da parte della quasi totalità dei mezzi di informazione, il Ministero dell’interno ha pubblicato il suo annuale report sugli sfratti relativi all’anno 2024. Il quadro che esce dalla lettura dei dati è contraddittorio e a macchia di leopardo nelle regioni e nei comuni dove a evidenti diminuzioni di sentenze, richieste di esecuzione e sfratti eseguiti con la forza pubblica si evidenziano anche dati molto preoccupanti di aumenti significativi. Nonostante ciò il dato nazionale ci dice che nel 2024 sono stati emesse dai tribunali 40.158 sentenze di sfratto (nel 2023: 39.373) in aumento del 1,99%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sono usciti dei dati terrificanti su sfratti e caro affitti in Italia ma sembrano non interessare