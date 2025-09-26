Sono usciti dei dati terrificanti su sfratti e caro affitti in Italia ma sembrano non interessare
In un silenzio assordante da parte della quasi totalità dei mezzi di informazione, il Ministero dell’interno ha pubblicato il suo annuale report sugli sfratti relativi all’anno 2024. Il quadro che esce dalla lettura dei dati è contraddittorio e a macchia di leopardo nelle regioni e nei comuni dove a evidenti diminuzioni di sentenze, richieste di esecuzione e sfratti eseguiti con la forza pubblica si evidenziano anche dati molto preoccupanti di aumenti significativi. Nonostante ciò il dato nazionale ci dice che nel 2024 sono stati emesse dai tribunali 40.158 sentenze di sfratto (nel 2023: 39.373) in aumento del 1,99%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: sono - usciti
Regionali, Martusciello (FI): “I nomi dei candidati sono quelli già usciti”
Turista di 15 anni violentata in albergo a Ravello da un dipendente: «Mi ha aggredito quando mamma e papà sono usciti»
“Temptation Island”, Rosario e Lucia sono usciti insieme? L’indiscrezione
Provinciale Grosseto, sono usciti i calendari di Allievi, Allievi B, Giovanissimi e Giovanissimi B. #calciopiu - X Vai su X
In alcuni istituti lezioni annullate, in altri gli studenti sono usciti prima. Nel pomeriggio due manifestazioni, una con 50 auto partite dall’Ippodromo. - facebook.com Vai su Facebook
Sono usciti dei dati terrificanti su sfratti e caro affitti in Italia ma sembrano non interessare - Il dettaglio di tutti i dati nazionali, regionali, provinciali e comunali potete leggerli a questo link. Si legge su ilfattoquotidiano.it