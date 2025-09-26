Questa settimana parliamo di malattie che «cancellano» e amori che non si cancellano. Elena Di Cioccio risponde alle vostre lettere (anonime): ecco la nuova puntata della rubrica Segreti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Sono stata fortunata per 50 anni. Adesso sono 54 di matrimonio. Mio marito, uomo stupendo che se lo avessi impastato con le mie mani non usciva così, attento, preciso, sapeva fare ogni cosa… Da febbraio è in Rsa con l'Alzheimer, e non riesco a farmene una ragione». Risponde Elena Di Cioccio