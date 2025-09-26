Sono stanca state lontani da me e dalla mia bambina! | Belen Rodriguez sbotta contro i paparazzi in centro a Milano con la figlia Luna Marì

Il rapporto tra Belen Rodriguez e i paparazzi non è mai stato idilliaco. La showgirl argentina, ormai più milanese che altro, ha sempre tenuto alla sua privacy e soprattutto a quella dei suoi figli. Nei giorni scorsi è stata protagonista di un episodio di rabbia proprio nei confronti di un fotografo invadente, che cercava di immortalare lei e la figlia nelle vie del centro di Milano. La scena è avvenuta in Corso Garibaldi, dove la conduttrice stava passeggiando con Luna Marì, la figlia avuta dalla relazione, ormai conclusa, con Antonio Spinalbanese. Secondo quanto rivelato da Oggi, il settimanale di gossip del gruppo Rcs, si sarebbe trattato di un episodio di “rabbia improvvisa e incontenibile” verso i fotografi che la seguivano fuori a un locale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono stanca, state lontani da me e dalla mia bambina!”: Belen Rodriguez sbotta contro i paparazzi in centro a Milano con la figlia Luna Marì

