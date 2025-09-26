Sono dalla nostra parte Quando Sempio parlava dei magistrati
Qual era la sensazione di Andrea Sempio sulle indagini a suo carico nel 2017? Uno squarcio potrebbe giungere dalle intercettazioni - ben 806 file per due settimane di cimici ambientali - che, secondo i carabinieri non furono né complete né corrette all’epoca. Si è ai tempi della seconda indagine sul delitto di Garlasco: un consulente di Alberto Stasi - condannato per l’omicidio di Chiara Poggi nel 2015 - Pasquale Linarello aveva depositato una perizia in cui affermava la presenza del Dna di Sempio sulle unghie della vittima. Successivamente questa consulenza fu ritenuta non attendibile per via del fatto che il campione genetico non sarebbe stato idoneo alla comparazione: tuttavia questa non attendibilità si sarebbe basata sull’esame del perito della procura nelle prime indagini sull’omicidio avvenuto il 13 agosto 2007. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Quando Sempio intercettato parlava con il padre degli investigatori: “Sono dalla nostra parte” - Le parole negli audio delle conversazioni tra lui e il padre, intercettati nel 2017 quando Sempio venne indagato per la prima volta ... milano.repubblica.it scrive
Garlasco, tutti gli indizi contro Venditti: "I Sempio sapevano domande prima dell'interrogatorio" - Nel decreto di perquisizione per l’ex procuratore aggiunto di Pavia le incongruenze nell’indagine aperta nel 2016 sull’amico di Marco Poggi ... Scrive milano.repubblica.it