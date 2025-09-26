Sonic Racing Crossworlds | il commovente omaggio a Toriyama che non ti aspetti
Lo sapevate che il creatore di Dragon Ball, Akira Toriyama, è stato omaggiato nel nuovo gioco di corse SEGA, Sonic Racing: Crossworlds? La notizia potrebbe sorprendere, considerando che i due universi narrativi sembrano lontani anni luce. Eppure, Sonic Team ha voluto rendere omaggio al leggendario mangaka in un modo sottile ma significativo. Il tributo si cela tra gli sticker digitali che i giocatori possono utilizzare per personalizzare i propri veicoli. SEGA ha collaborato con 16 aziende e brand per creare questi adesivi, tra cui nomi noti come Hi-Chew, Beyblade X, Alienware e Air Asia. Ma un adesivo in particolare si distingue dagli altri: il logo di *V-Jump*, la rivista che serializza il manga di Dragon Ball Super. 🔗 Leggi su Screenworld.it
