Song Sung Blue – Una melodia d’amore | trailer ufficiale del nuovo viaggio musicale con Hugh Jackman e Kate Hudson ì

È stato finalmente diffuso il trailer ufficiale del film Song Sung Blue – Una melodia d’amore, che vede protagonisti Hugh Jackman e Kate Hudson nei panni di Mike e Claire Sardina, una coppia reale che formò la tribute band Lightning & Thunder dedicata a Neil Diamond. Il film, diretto da Craig Brewer, debutterà nelle sale nel 2026. Il trailer mostra momenti di intimità, palcoscenici e backstage: Jackman nei panni di Mike esegue classici come Cherry, Cherry e Sweet Caroline, mentre Claire (Hudson) lotta per trovare la propria voce e realizzazione artistica. 🔗 Leggi su Cinefilos.it