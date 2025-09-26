Sondaggio fake sulle imminenti regionali Marche esposto di Fratelli d’Italia

Ancona, 26 settembre 2025 – La campagna dei veleni finisce a carte bollate. A meno due giorni dalle elezioni regionali nelle Marche Fratelli d'Italia - per voce di Giovanni Donzelli, deputato e responsabile dell'organizzazione - fa sapere di "avere presentato un esposto ad Agcom e Procura della Repubblica di Ancona per un finto sondaggio realizzato sul voto della Regione Marche e diffuso in questi giorni". Acquaroli: “Solo slogan da loro. Un difetto? Non riesco a staccare” "Saranno le autorità competenti a valutare questa condotta - avverte FdI -, avvenuta peraltro in un periodo vietato dalla legge, che a noi appare come una pericolosa diffusione di fake news". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

