Sondaggio fake sulle imminenti regionali Marche esposto di Fratelli d’Italia
Ancona, 26 settembre 2025 – La campagna dei veleni finisce a carte bollate. A meno due giorni dalle elezioni regionali nelle Marche Fratelli d'Italia - per voce di Giovanni Donzelli, deputato e responsabile dell'organizzazione - fa sapere di "avere presentato un esposto ad Agcom e Procura della Repubblica di Ancona per un finto sondaggio realizzato sul voto della Regione Marche e diffuso in questi giorni". Acquaroli: “Solo slogan da loro. Un difetto? Non riesco a staccare” "Saranno le autorità competenti a valutare questa condotta - avverte FdI -, avvenuta peraltro in un periodo vietato dalla legge, che a noi appare come una pericolosa diffusione di fake news". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: sondaggio - fake
Un sondaggio inventato, senza fonti né metodo, contro Acquaroli e Fratelli d’Italia. È stato rimosso, ma la domanda resta: chi commissiona queste fake news? - facebook.com Vai su Facebook
Truffa telefonica finto sondaggio: attenzione, non è l’Asl Cn1 https://ideawebtv.it/2025/09/26/truffa-telefonica-finto-sondaggio-attenzione-non-e-lasl-cn1/… via @www.ideawebtv.it - Quotidiano on line della provincia di Cuneo - X Vai su X
Sondaggio fake sulle imminenti regionali Marche, esposto di Fratelli d’Italia - A meno due giorni dal voto Fdi, per voce del deputato Giovanni Donzelli, si rivolge ad Agcom e Procura. Segnala msn.com
Sondaggi politici Regionali Marche 2025/ Acquaroli +2% su Ricci: choc Pd, la destra recupera. FdI prima lista - Sondaggi politici BidiMedia ad 1 mese dalle Elezioni Regionali Marche 2025: il contro- Scrive ilsussidiario.net