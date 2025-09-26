Sondaggi politici cosa è cambiato tre anni dopo il voto | chi ha guadagnato e chi ha perso più consensi

Sono passati tre anni da quando la destra ha vinto le elezioni politiche del 2022. Ora, a distanza di tre anni, la Supermedia YouTrend per Agi fa il punto della situazione su questa legislatura, che ha ormai superato ampiamente la metà. Il bilancio di questi tre anni mostra quali partiti guadagnano più consensi e chi, invece, è più in sofferenza nei sondaggi. Il responso è che il partito che ha più da gioire è Fratelli d’Italia, che è cresciuto di ben quattro punti percentuali. Tra l’altro a risentirne non sono stati gli alleati di governo, praticamente stabili. Nelle opposizioni, invece, qualcosa è cambiato: hanno guadagnato quasi tre punti il Pd e Avs, mentre hanno perso consensi sia i 5 Stelle che le forze del Terzo Polo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

