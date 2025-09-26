Sondaggi cala la fiducia nel governo Meloni | -5% da inizio anno Quasi il 71% degli italiani appoggia la Flotilla

Ilfattoquotidiano.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua a calare la fiducia degli italiani nel governo Meloni: dall’inizio dell’anno è passata dal 42% al 37%. E il posizionamento dell’esecutivo rispetto al massacro israeliano a Gaza potrebbe avere un ruolo in questa erosione. Per tre cittadini su quattro, infatti, Tel Aviv sta compiendo un genocidio nella Striscia. Mentre quasi il 71% degli italiani si dichiara a favore della missione della Global Sumud Flotilla. Sono i risultati del sondaggio “Osservatorio politico” pubblicato dall’istituto Ixè che – pur non mettendo direttamente in correlazione il calo della fiducia nell’esecutivo con il posizionamento di Palazzo Chigi verso il massacro dei palestinesi – sottolinea la progressiva erosione del sostegno degli italiani al lavoro della premier. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

