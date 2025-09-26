Solo 2 studenti su 61 sono italiani da più di una generazione | il record della scuola elementare a Mestre Ed è polemica
L’obiettivo storico della primaria «Battisti» di Mestre è fare integrazione. Ma com’è possibile se non ci sono più bambini italofoni? A chiederselo è il consiglio d’istituto della scuola elementare affacciata sulla laguna veneta, a fronte delle nuove iscrizioni che hanno visto arrivare 59 nuovi alunni con background migratorio e solo 2 con genitori italiani da più generazioni. «Da tempo poniamo in evidenza come la concentrazione sostanzialmente monoculturale degli alunni che non sono “italofoni” meriti davvero una attenta riflessione su scala cittadina», racconta al Corriere della Sera Carlo Pagan, presidente del consiglio d’istituto, «in una scuola che si è distinta per un’offerta formativa eccellente per tutti, anche per una reale capacità di accoglienza dei neo arrivati». 🔗 Leggi su Open.online
