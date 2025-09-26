sollievo dopo la paura

Sono stati attimi di paura quelli vissuti domenica a Finale, durante la gara di Prima "D" fra Junior e Atletico Spm. Ma ora le notizie che arrivano sul portiere finalese Alberto Alberghini fanno per fortuna tirare un sospiro di sollievo a tutto l’ambiente biancazzurro. Il guardiano classe ’96 era stato vittima di uno scontro al 10’ del primo tempo che aveva portato alla sospensione della gara per mezz’ora. Durante un’uscita bassa è andato a incocciare con la faccia sul ginocchio di un compagno, che lo stava proteggendo in area: il ragazzo è rimasto a terra incosciente per qualche istante, poi si è ripreso, ma con uno grande ematoma sotto l’occhio e un taglio che ha fatto uscire molto sangue. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

