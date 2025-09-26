Solisti della prestigiosa Staatskapelle di Dresda al Palazzo Chigi di Ariccia

Domenica 28 settembre, alle ore 19:00, nella Sala Maestra di Palazzo Chigi ad Ariccia terzo appuntamento del Ciclo d’Autunno dell’applauditissima Stagione 2025 dei Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati.Appuntamento con uno straordinario Quintetto di strumentisti ad arco prime parti della. 🔗 Leggi su Romatoday.it

