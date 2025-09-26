Soldi per quei signori lì e accordi prima dell'interrogatorio di Sempio | perché è indagato l’ex pm Venditti

Fanpage.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le indagini della Procura di Brescia che ha indagato l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti, che nel 2017 archiviò le indagini su Andrea Sempio, si stanno concentrando su "contatti opachi" e soldi inviati dalla famiglia Sempio per "pagare quei signori lì". Ecco cose emerge delle carte della nuova indagine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: soldi - quei

Manuel Agnelli: “La musica è una me**da da 20 anni. X Factor? Chi mi dà del venduto ucciderebbe la famiglia per quei soldi”

Sabatini: «Lookman? Pochi quei soldi, magari c’è un patto tra loro»

Scandurra: “Quei soldi non erano tangenti ma le mie parcelle”

soldi quei signori l236Soldi per “quei signori lì” e accordi prima dell’interrogatorio di Sempio: perché è indagato l’ex pm Venditti - Le indagini della Procura di Brescia che ha indagato l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti, che nel 2017 archiviò le indagini su Andrea Sempio, si ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Soldi Quei Signori L236