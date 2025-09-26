Sogin terminate in Slovacchia le attività di consulenza tecnica per lo smantellamento dell’impianto V1 di Bohunice
Un nuovo passo in avanti nelle attività che Sogin, Società Gestione Impianti Nucleari, svolge a livello internazionale. Oggi è giunta la conferma del completamento delle attività di consulenza tecnica a Jayys, la Società di Stato slovacca, che si occupa dello smantellamento dell’impianto nucleare V1 di Bohunice. L’ennesima dimostrazione dell’importanza delle competenze e delle capacità di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
sogin - terminate
