Sofia di Svezia il suo ritorno sulla scena è all' insegna della comodità

La reale, ancora in maternità, interrompe il congedo per una serata di beneficenza indossando una tuta jumpsuit verde acqua creata da una designer estone. Un outfit nuovo ma già collaudato: la principessa in guardaroba ha lo stesso modello ma di colore bianco.

Julian di Svezia, figlio di Sofia e Carlo Filippo, vince il premio come royal baby più simpatico, divertente e imprevedibile. Chi vi ricorda?

Federica Brignone ha vinto lo Slalom Gigante di Coppa del Mondo ad Aare, in Svezia. Uscita invece l'altra azzurra Sofia Goggia che era seconda dopo la prima manche.

Sofia Napolitano scomparsa da lunedì a Torino. L'appello della famiglia - 20 anni, residente nel quartiere Mirafiori, ha capelli castani ricci e al momento della sparizione indossava pantaloni neri e felpa beige