Snapdragon X2 | la scommessa AI di Qualcomm per battere Apple e rivoluzionare il PC

Il panorama dei chip per computer è un campo di battaglia in piena evoluzione. Al centro dello scontro, oltre ai tradizionali colossi Intel e AMD, si erge ormai da anni la sfida tra due architetture diverse: x86, lo standard storico dei PC, e Arm, da sempre dominante nel mondo mobile. Dopo il terremoto causato dal passaggio di Apple ai propri chip Silicon, ora è Qualcomm a lanciare il guanto di sfida con la prossima generazione di processori Snapdragon X2, annunciata durante lo Snapdragon Summit di Maui. L'obiettivo è ambizioso: non solo recuperare terreno sul fronte delle prestazioni pure, ma soprattutto definire il futuro del personal computing attraverso l'intelligenza artificiale integrata, promettendo l'avvento di veri e propri "agenti AI" direttamente nel dispositivo.

