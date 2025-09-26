Snapdragon 8 Elite Gen 5 | sarà il chip dei top di gamma Android nel 2026

L’ultimo, potente, Chip di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 sarà montato sui top di gamma Android del 2026. Diamo un primo sguardo al futuro della telefonia mobile attraverso le funzioni del SoC dell’azienda californiana. Processore e SoC per smartphone: a cosa serve, come funziona. Snapdragon 8 Elite Gen 5: potente con tanta AI agentiva personalizzata. Ogni anno, l’annuncio del nuovo chip di punta di Qualcomm segna l’inizio di un nuovo ciclo per gli smartphone Android più potenti. Lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, presentato al Snapdragon Summit 2025, non si limita a offrire un incremento di prestazioni: sta ridefinendo le possibilità stesse di un telefono, trasformandolo da strumento reattivo a compagno intelligente e proattivo. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

