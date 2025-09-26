Snapdragon 8 Elite Gen 5 | il supporto nativo per APV apre nuove possibilità per i creator
Il supporto di APV in Snapdragon 8 Elite Gen 5 apre nuovi scenari di creatività agli utenti di Qualcomm. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
In questa notizia si parla di: snapdragon - elite
Samsung Galaxy S26, niente Snapdragon 8 Elite Gen 2 personalizzato?
OnePlus 13 5G: super sconto Amazon sul flagship con Snapdragon 8 Elite
Samsung Galaxy S26 potrebbe avere Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2
Qualcomm e Humain annunciano Horizon Pro con processori Snapdragon X Elite - X Vai su X
Tra le novità che Snapdragon ci ha invitati a scoprire alle Hawaii ci sono anche due piattaforme pensate per Windows: X2 Elite e X2 Elite Extreme ? autonomia eccellente e prestazioni AI avanzate, chissà che non facciano la differenza per Windows on Ar - facebook.com Vai su Facebook
Tutti i top di gamma in arrivo, con Snapdragon 8 Elite Gen 5 e Dimensity 9500 - L’elenco in basso comprende tutti i top di gamma in arrivo nel corso delle prossime settimane con a bordo lo Snapdragon 8 Elite Gen 5. Secondo gizchina.it
OnePlus 15 monterà Snapdragon 8 Elite Gen 5: ecco cosa sappiamo - OnePlus 15 debutta con Snapdragon 8 Elite Gen 5 e il nuovo motore fotografico DetailMax. Lo riporta techprincess.it