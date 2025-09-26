smarrisce la patente va dai carabinieri per fare denuncia e finisce arrestato

San Daniele Po (Cremona) – Ha smarrito la patente e si è recato a far denuncia dai carabinieri, finendo in arresto. Un 48enne, senza fissa dimora, giovedì pomeriggio si è presentato alla caserma del paese rivierasco. Aveva smarrito la patente di guida, doveva farne denuncia, ma quando il militare in servizio ha inserito i suoi dati, come da documento presentato, nel computer, dal database è emerso che si trattava di un pregiudicato, ricercato perché destinatario di un provvedimento di misura cautelare della custodia in carcere, emesso il 9 settembre dal GIP del Tribunale di Brescia. I reati per cui è scattato il provvedimento sono di furto, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento, commessi a Chiari, nel bresciano, il 16 e 17 novembre 2024, nonché rapina, porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere e lesioni personali, fatti questi commessi a Roccafranca, sempre nella bresciana, il 23 novembre 2024. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

