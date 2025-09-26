Slot annuncia | Leoni resterà fuori un anno ma c’è una cosa positiva…

Le parole di Arne Slot, allenatore del Liverpool, sull’infortunio dell’ex obiettivo dell’Inter Giovanni Leoni. Tutti i dettagli in merito. Arne Slot, allenatore del Liverpool, ha parlato sul sito ufficiale del club inglese per aggiornare i tifosi sulle condizioni di Giovanni Leoni, giovane difensore italiano classe 2006 che aveva appena mosso i primi passi in Premier League. L’ex centrale del Parma, trasferitosi in estate ai Reds, ha subito un grave infortunio al ginocchio che ne comprometterà la stagione. Il tecnico olandese ha spiegato senza giri di parole la situazione: «Non è in un buon momento, ovviamente, perché si è rotto il legamento crociato anteriore e questo significa che dovrà stare fuori per un anno». 🔗 Leggi su Internews24.com

