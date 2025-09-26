Slackline Bologna torna l’evento nel cielo del centro storico | dove e quando

Bologna, 26 settembre 2025 – Questo sarà un weekend che ci farà tenere il naso all’insù, con gli occhi puntati verso il cielo, perché a Bologna torna l’evento slackline sopra le nuvole della città. Dalle 9 alle 19, infatti, questo sabato e domenica in centro storico si potrà assistere a una dimostrazione che già nel dicembre 2023 aveva fatto sognare i bolognesi. Ma questa volta, ‘ Bologna a Testa In Su ’ alza l’asticella, con una nuova edizione tutta da scoprire. Giornate europee del patrimonio 2025 a Bologna: gli eventi. Gratis? Non tutti Cosa accade ad alta quota. Slackline Bologna Asd, in collaborazione con il Comune, Bologna Welcome, Torre Prendiparte e Chiesa di Bologna, riporta la cosiddetta Highline nell’area centrale della città: saranno montate tre highline comprese tra i 90 e i 150 metri a un' altezza media di circa 60 metri ( foto ), con un team di atleti, pronti a esibirsi rimanendo in equilibrio sulle funi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

