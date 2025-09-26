Skorupski racconta come ha fatto a parare il rigore all'Aston Villa | Ho pensato al Dibu Martinez

Skorupski ha spiegato cosa ha fatto prima che Watkins calciasse il rigore che poteva portare al raddoppio dell'Aston Villa sul Bologna: "Ho pensato al Dibu Martinez". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: skorupski - racconta

Bisseck racconta la sua storia in tv, sorprendendo molti. Il difensore tedesco ha ammesso che, se non avesse intrapreso la carriera calcistica, avrebbe scelto studi cardiochirurgici: “Sì ma otto anni fa, sono felice ora di essere un calciatore”. Durante la partita, il - facebook.com Vai su Facebook

Skorupski racconta come ha fatto a parare il rigore all’Aston Villa: “Ho pensato al Dibu Martinez” - Skorupski ha spiegato cosa ha fatto prima che Watkins calciasse il rigore che poteva portare al raddoppio dell'Aston Villa sul Bologna: "Ho pensato ... Si legge su fanpage.it