Skorupski racconta come ha fatto a parare il rigore all'Aston Villa | Ho pensato al Dibu Martinez

Fanpage.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Skorupski ha spiegato cosa ha fatto prima che Watkins calciasse il rigore che poteva portare al raddoppio dell'Aston Villa sul Bologna: "Ho pensato al Dibu Martinez". 🔗 Leggi su Fanpage.it

